Liga : le Real Madrid et Benzema à la fête contre Elche

Pour son premier match après le sacre au ballon d’Or et le Clasico gagné tranquillement contre le Barça (3-1) ou il fût buteur, Karim Benzema (capitaine) était bien titulaire ce soir pour le déplacement chez le bon dernier du championnat, Elche, pour le compte de la 10e journée de Liga. L’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti n’a pas pris ce match à la légère et a opéré seulement deux changements dans l'habituel 4-3-3 par rapport à la rencontre du FC Barcelone. Antonio Rüdiger (sans son masque) fait son retour dans le onze de départ à la place de Ferland Mendy en défense centrale, replaçant Alaba au poste de latéral gauche, Tchouameni a cédé sa place à Rodrygo, ailier droit, faisant revenir Valverde dans le milieu à trois avec Modric et Kroos. Pour le reste, ça n’a pas bougé avec Lunin qui était encore dans les buts, en lieu et place de Thibaut Courtois, lauréat du trophée Yachine. Côté Elche, les anciens de Ligue 1 Javier Pastore et Pol Lirola étaient sur le banc.

Dans une belle ambiance au stade Manuel Martínez Valero, le dernier vainqueur de la Ligue des champions a sans surprise conservé le ballon avec beaucoup de mouvement, avant d’ouvrir le score dès la 6e minute de jeu par l’inévitable Karim Benzema, finalement signalé hors-jeu par une position un peu trop avancée de Vinicius Jr, après un magnifique jeu en triangle avec Modric et Rodrygo. Après de multiples assauts, les Merengues ont fini par valider un premier but (0-1, 11e) par l’homme en forme du moment, Fede Valverde, sur une frappe sèche extérieure pied gauche en dehors de la surface, finissant dans la lucarne droite du portier d’Elche, qui n’a rien pu faire. Un missile lui permettant d’inscrire son sixième but de la saison.

Les onze joueurs de champ étaient concernés, notamment en première mi-temps avec des transmissions rapides, précises, avec une facilité technique déconcertante dans les petits espaces. Signe que le Real était dans un bon soir, c’est le latéral gauche autrichien David Alaba qui est venu aggraver la marque (26e) mais encore hors-jeu de peu sur un service de KB9 après une belle montée et action collective. Elche n’a pas voulu rendre les armes de suite malgré beaucoup de temps passé dans leur camp, en sollicitant le gardien du Real, Lunin, à deux reprises (28e, 30e). Les hommes de Jorge Almiron ont un mis un petit peu plus le pied sur le ballon, tout en sortant sur leur adversaire avant la pause, malgré une grosse domination madrilène.

Benzema superstar !

Même si Elche est revenu des vestiaires avec de meilleures intentions que lors du premier acte, à l’image de la reprise de l’Argentin Lucas Boyé dévissée (47e) à la suite d’une belle remise de Nico Fernández en une touche, Le Real a continué de maîtriser les débats. Les deux entraîneurs ont décidé de faire rentrer du sang neuf à l’heure de jeu avec les entrées de Ferrandez pour Milla côté Elche et Tchouameni pour Modric côté Maison Blanche. Le nouveau Ballon d’Or français a failli remettre tout le monde d’accord avec une grosse frappe puissante du droit (50e) obligeant Edgar Badia à s’employer. Avant de, par un enchaînement de classe mondiale, punir Elche pour la deuxième fois de la soirée mais encore refusé pour une position de hors-jeu. Décidément ! Troisième but de la soirée refusé au Real Madrid.

Épatant dans le jeu, dans les buts également. L’Ukrainien Andriy Lenin a assuré en l'absence de la muraille Courtois avec un sauvetage (70e). Malgré l’enchaînement des matches avec la C1 et le championnat, les Merengues ont continué de produire du jeu. Et cette fois-ci, c’était la bonne pour Karim Benzema, qui, sur une superbe remise de Rodrygo point de penalty, vient mettre son plat du pied (0-2, 75e) venant récompenser son excellent match, avec une grosse activité et un gros volume de jeu qu’on lui connaît. Camavinga auteur d'une belle percée (87e), Asensio buteur du droit (0-3, 89e) sur un beau service de Rodrygo, Nacho et Vazquez ont eux aussi participé à la fête en rentrant en jeu à quelques minutes du terme. Avec un bel apport du banc, les Merengues sont restés sérieux, appliqués, jusqu'au bout ce soir pour se défaire, finalement tranquillement, de cette valeureuse équipe d'Elche.

