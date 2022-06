Monaco : mais qui est Takumi Minamino ?

La suite après cette publicité

Takumi Minamino fait peut-être partie de ces joueurs qui ont vu leur carrière basculer à cause du Covid. En janvier 2020, l'international japonais avait décidé de rejoindre Liverpool en pensant avoir l'occasion d'enfin briller sur la scène européenne et dans un grand championnat. Mais le confinement et le Covid n'ont pas facilité son éclosion loin de là puisqu'il n'a jamais pu vraiment s'intégrer à un effectif XXL qui venait de briller en Ligue des champions l'année d'avant. «Ce fut une période effrayante, étrange et difficile pour moi. En plus, à cause du Covid, je n'ai pas encore eu assez d'occasions d'en savoir plus sur l'Angleterre. Je voudrais découvrir plus de choses», expliquait-il dans un entretien accordé au média du club il y a quelques mois. Et pourtant, Takumi Minamino était arrivé à Liverpool par la volonté de Jürgen Klopp qui avait flashé sur lui quelques semaines plus tôt.

Un soir d'octobre 2019, Liverpool accueillait dans la mythique enceinte d'Anfield le RB Salzbourg en Ligue des champions. Sur le couloir droit de l'attaque autrichienne ce soir-là, un certain Takumi Minamino. Pendant 90 minutes, le natif d'Izumisano, dans la Préfecture d'Osaka, se balade littéralement sur le pré. À droite, à gauche, dans l'axe, le Japonais illustre sa large palette technique et tactique et se montre en inscrivant un sublime but d'une belle reprise devant les yeux et le sourire d'un Jürgen Klopp sous le charme. Il clôturera sa partition en offrant un caviar à un certain Erling Haaland, 18 ans, qui venait d'entrer en jeu quelques minutes auparavant. Et qu'importe si ce soir-là, Salzbourg s'incline (3-4), Minamino, lui, a fait sensation et c'est presque sans aucune surprise que Liverpool annonce son arrivée quelques semaines plus tard pour environ 8 millions d'euros.

Un départ très tôt en Europe, et son nom dans le Guinness Book des records

Mais avant d'en arriver là, ce polyvalent attaquant avait d'abord brillé dans son pays natal du côté de Cerezo Osaka, club de première division japonaise. Né quelques jours après le séisme de Kobe qui a tué plus de 6500 personnes en 1995, Minamino avait grandi dans une famille de sportif. Et c'est naturellement qu'il s'est tourné vers le football dès son plus jeune âge. Très doué balle au pied, il avait vite tapé dans l'œil de son futur club du Cerezo Osaka qu'il rejoint donc en 2011 à seulement 16 ans. Là-bas, il y découvre le monde professionnel et se fait un nom en brillant notamment en Ligue des champions d'Asie. Avant cela, c'est avec les équipes de jeunes du Japon qu'il commence à faire parler de lui. Brillant lors du Championnat d'Asie en U19 et U23, il réalise aussi une prestation aboutie avec sa sélection lors de la Coupe du monde U17. En 2014 alors qu'il enchaîne les bonnes performances en club, il se fait même un nom de manière très originale : en entrant dans le Guiness Book des records. «Oui, je détenais le record du plus grand nombre de high-fives (ndlr : l'équivalent d'un serrage de main) en une minute, mais je pense qu'il a été battu. C'était un événement organisé par le club pour les personnes vivant dans la région, dans la ville. Environ 200 personnes faisaient la queue dans un centre commercial et comme j'étais le plus jeune joueur de l'équipe, j'ai été choisi pour les rejoindre. J'ai dû courir le long de la ligne et les taper dans les mains et j'ai réussi à faire les records du monde Guinness», expliquait-il récemment.

Mais c'est bien sur le terrain qu'il commence à vraiment faire parler de lui. À tel point que le RB Salzbourg, réputé pour dénicher les futures pépites du football, s'attache ses services en 2015 alors qu'il n'a que 19 ans et que son club vient d'être relégué en deuxième division. À ce moment-là, pas question pour lui d'hésiter et malgré son jeune âge, il décide donc de quitter son pays natal direction l'Autriche. Là-bas, Minamino va tout connaître et surtout va franchir un vrai cap. «Dès que possible, j'ai voulu déménager en Europe pour jouer au football. C'est un grand défi, surtout pour les joueurs japonais. Mais si vous désirez réaliser vos rêves, vous devez prendre un risque ou relever de grands défis. J'aime prendre des risques et relever des défis», avouait-il au micro de la chaîne du club. Et ces risques se sont avérés payants puisque presque 200 matches plus tard (199) et après 64 buts et 43 passes décisives, il rejoignait Liverpool.

Les inspirations David Villa et Fernando Torres

S'il a tout de même remporté la Premier League avec les Reds, l'ancien d'Osaka n'aura pas brillé pour autant et même son prêt du côté de Southampton pour lui permettre de s'acclimater à la Premier League n'aura pas été une franche réussite. Après seulement 10 petits matches en 6 mois (2 buts), le Japonais était retourné du côté de Liverpool. Mais face à la rude concurrence en attaque, il n'a pu se contenter que des miettes et de quelques bouts de matches. Suffisant pour s'illustrer parfois et inscrire quelques buts (14) mais trop juste pour avoir un vrai rôle dans un effectif qui joue pourtant sur tous les tableaux. Alors cet été, à 27 ans et après avoir passé deux saisons mitigées en Premier League, il était peut-être temps de se lancer dans un nouveau défi pour celui qui estime être dans la force de l'âge.« En tant que footballeur, les âges entre 26 et 30 ans sont votre meilleur moment, le moment où vous pouvez jouer à votre apogée en tant que joueur. Pour ma part, à cet âge, j'aimerais jouer le plus de matches possible», confiait-il il y a quelques jours. Il devrait être entendu puisqu'il va, sauf retournement de situation, rejoindre la Ligue 1 et l'AS Monaco.

Capable de jouer sur tous les postes de l'attaque, l'international japonais (41 sélections, 17 buts) aura un coup à jouer à l'AS Monaco. À quelques mois du Mondial, Minamino aura très certainement un rôle important dans le onze monégasque et devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu qu'à Liverpool. De quoi lui permettre de retrouver de la confiance et de se rapprocher du niveau de ses deux modèles : Fernando Torres et David Villa.