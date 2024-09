OL : visite médicale en cours pour Jordan Veretout

L’arrivée de Jordan Veretout à Lyon est en très bonne voie ! Titulaire en puissance au sein de l’effectif phocéen l’an dernier, le milieu de terrain de 31 ans n’est plus en odeur de sainteté sur la Canebière depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de l’Olympique de Marseille. Devenu indésirable et poussé vers la sortie, l’ancien Nantais a été associé durant le mercato estival à Rennes. Finalement, l’international français s’apprête à prendre la direction de la capitale des Gaules.

Après avoir trouvé un accord contractuel avec le principal concerné, nous vous avons confirmé en exclusivité, ce mercredi, que le club rhodanien avait trouvé un terrain d’entente avec l’Olympique de Marseille pour un transfert du Français à hauteur de 4 M€, plus des bonus et un pourcentage sur une éventuelle revente. Selon nos dernières informations, Jordan Veretout passe actuellement sa visite médicale avec l’actuel 14e de Ligue 1 en vue de s’engager pour les deux prochaines saisons entre Rhône et Saône.