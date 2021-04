Premier League : Arsenal arrache le nul face à Fulham

Le premier match de ce dimanche pour le compte de la 32ème journée de Premier League réservait un derby londonien entre Arsenal et Fulham. Les Gunners, qui restaient sur deux succès de rang en championnat puis en Ligue Europa, ont de nouveau déçu, malgré leur nette domination. Ils sont tout de même parvenus à arracher le match nul au bout du suspense, à l'Emirates Stadium, face aux Cottagers (1-1), grâce à un but d'Eddie Nketiah (90e+7), remplaçant en début de partie. Josh Maja, arrivé cet hiver en provenance des Girondins de Bordeaux, avait ouvert le score dans cette rencontre en transformant un penalty (le seul tir cadré par les visiteurs) concédé par Gabriel (59ème).

La suite après cette publicité

Les hommes de Mikel Arteta peuvent regretter leur manque de réalisme dans cette partie, bien que la VAR leur ait refusé un but de Ceballos en première période pour un hors-jeu de quelques centimètres de Saka, qui a également touché la barre d'un très grand Alphonse Aréola, auteur de plusieurs parades décisives sur sa ligne. Arsenal (9ème, 46 points), qui peut trembler après avoir vu Alexandre Lacazette sortir sur blessure, confirme son irrégularité en Premier League cette saison et devra probablement tout miser sur la Ligue Europa pour espérer valider son billet pour l'Europe la saison prochaine. De leur côté, les joueurs de Scott Parker (18èmes, 27 points) ont probablement pris un gros coup derrière la tête et mis plus qu'un pied en Championship.

Retrouvez le classement de la Premier League.