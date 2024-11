Al-Hilal donne de mauvaises nouvelles de Neymar

Nouveau coup dur pour Neymar. Revenu après un an d’absence suite à une rupture d’un ligament croisé, le Brésilien s’est de nouveau blessé en début de semaine. Entré en jeu à la 58e minute, il a été remplacé dès la 87e minute en Ligue des Champions asiatique face à Esteghlal (3-0). «J’ai eu une crampe, mais c’était très fort ! Je vais passer des examens et j’espère que ce n’est rien de plus», avait expliqué l’ancien Parisien après la rencontre.

D’après le communiqué médical publié par Al-Hilal ce mercredi, c’est plus grave que prévu. Il souffre d’une déchirure des ischio-jambiers et doit observer au moins un mois de repos. «Il suivra un programme de traitement et de rééducation d’une durée de quatre à six semaines», informe le club saoudien. Cet énième pépin ne devrait pas rassurer l’avenir de la star dans son club.