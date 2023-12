Leipzig fera tout pour chiper Xavi Simons au PSG

Auteur de 6 buts et 9 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues avec le RB Leipzig, Xavi Simons confirme les attentes placées en lui très tôt dans sa carrière. Mondialement connu ou presque au FC Barcelone, le milieu de terrain offensif s’est surtout révélé l’an passé au PSV Eindhoven. Mais en Bundesliga aussi, le Néerlandais épate. Hélas, Leipzig le sait, Xavi Simons est prêté, et retournera au Paris Saint-Germain à l’été 2024. Encore que. Interrogé par BILD, Rouven Schröder, le directeur sportif du RBL, a laissé sous-entendre que le club allait tout faire pour garder Xavi Simons à l’issue de la saison.

«Je pense que c’est bien d’avoir un peu de calme et de se contenter de ce que nous avons en ce moment. Il nous convient parfaitement, est un acteur de premier plan et vaut également son pesant d’or pour notre image. Un exemple : il est toujours un sujet de conversation avec les joueurs. Les gens disent : 'Si Xavi se sent à l’aise ici, alors les choses doivent être plutôt bonnes au RB’ (rires). Il donne un énorme coup de pouce à l’institution de Leipzig. Xavi s’identifie à nous et vit tout cela complètement. Nous apprécions simplement qu’il soit ici maintenant. Nous avons tout fait en interne pour qu’il vienne. Nous devons réussir à nouveau», commente Rouven Schröder, qui confirme donc que le RB Leipzig tentera de jouer un mauvais tour au PSG cet été.