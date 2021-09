Emerson dévoile les coulisses de son adaptation à l'OL

La suite après cette publicité

À la recherche d'un latéral gauche convaincant depuis plusieurs saisons, l'Olympique Lyonnais peut se satisfaire du début de saison d'Emerson Palmieri (27 ans). Prêté cette saison avec une option d'achat, le Champion d'Europe 2020 a notamment été performant face au PSG, dimanche soir (1-2). L'ancien de Chelsea est d'ailleurs revenu sur cette défaite dans les derniers instants de la partie.« Ce qui ressort du match contre Paris, c’est avant tout du positif. On a fait un grand match et on perd sur des détails. On est rentrés tristes, mais on est sur le bon chemin», a-t-il déclaré en conférence de presse, ce mardi.

Avant de revenir sur l'épisode du penalty accordé et transformé par Neymar pour permettre au PSG d'égaliser, qui avait également mis en colère le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, au sortir de la rencontre. «Le penalty ? C'est difficile, car c'est un détail qui a modifié le résultat du match. Il n'y a pas penalty, je ne suis pas le seul à penser ça. On doit respecter la décision de l'arbitre. Maintenant, c’est fini. Il faut passer à autre chose et se tourner vers le match de demain», ajoute le vainqueur de l'Euro 2020.

«Les matches tous les trois jours ? Je vis pour ça. C'est mon métier.»

Arrivé à Lyon au mois d'août, l'international italien admet s'être très bien intégré et ne s'inquiète pas de l'enchaînement des matches. «Mon adaptation a été très rapide grâce à au staff, aux joueurs... je suis à l'aise, je me sens chez moi à Lyon. Jouer tous les 3 jours, c’est mon travail, j’aime ça (..) je n'ai pas de problème pour enchaîner les matches, je me sens déjà prêt pour demain. Les matches tous les trois jours ? Je pense que je suis prêt à cela. Je sais que je n’ai pas eu cette possibilité l'an dernier (à Chelsea), mais je vis pour ça, c'est mon métier. Les voyages et les matches sont fatigants, mais quand tu entres sur le terrain, tu oublies tout cela.»

Enfin, Emerson a dévoilé ses ambitions pour son nouveau club et a estimé qu'un retour de Lyon en Ligue des Champions était nécessaire en raison de la qualité de l'effectif. «L'OL est un club qui doit être en Champions League. Avec tout mon respect pour Troyes, on doit absolument rapporter ces trois points (mercredi), on joue chez nous. J'ai vu des joueurs de grande qualité, je vois leur qualité, leur potentiel, je ne suis pas surpris. On a de très grands joueurs, ils sont jeunes, mais ils vont s'améliorer. C'est normal de les voir réussir, car je les vois travailler et j'admire leur talent», ajoute-t-il.