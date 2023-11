Arsenal : les raisons de l’absence de Martin Ødegaard

Depuis le 1er novembre et une défaite en Carabao Cup face West Ham, dans laquelle il avait marqué (3-1), Martin Ødegaard est absent des débats avec Arsenal. En l’espace de deux semaines, le capitaine des Gunners a raté deux journées de Premier League (1-0 vs Newcastle et 3-1 vs Burnley) et une rencontre de Ligue des Champions (2-0 vs Séville). La raison est enfin connue.

Le Daily Mail assure que le meneur de jeu norvégien a reçu un ballon en pleine tête durant un entraînement, et qu’il a souffert d’une commotion cérébrale. Aucun risque n’a été pris par Mikel Arteta et son staff, même si Ødegaard espérait tenir son rang face aux Magpies. Bonne nouvelle, l’ancien joueur de la Real Sociedad sera de retour à 100% après la trêve internationale. Histoire de se remettre les idées en place.