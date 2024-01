Mercato : trois joueurs pourraient débarquer à l’OM !

Cet hiver, l’Olympique de Marseille avait fait savoir que le renforcement du poste de latéral gauche était sa priorité. Mais le club phocéen s’est montré plus actif que prévu. Ainsi, Ulisses Garcia, Quentin Merlin, Faris Moumbagna et Jean Onana ont débarqué sur la Canebière. Faut-il s’attendre à d’autres arrivées d’ici jeudi ? Interrogé hier en conférence de presse, Pablo Longoria a laissé la porte ouverte à tout scénario.

«Je n’aime pas faire le bilan en plein mercato. Le bilan sera fait à la fin de la saison. On avait des objectifs primaires au début du mercato, donner au coach les armes nécessaires. On avait des priorités au poste d’arrière gauche et au milieu de terrain. S’il y a des mouvements dans les dernières heures, ce sera avec l’objectif d’améliorer la mentalité.» Et des arrivées, il pourrait y en avoir.

Encore du mouvement à prévoir à l’OM

Hier, nous vous révélions en exclusivité que l’OM avait mis Jonathan Clauss sur le marché. Les dirigeants olympiens ont été déçus par les dernières prestations du latéral droit qu’ils ne jugent plus assez investi. En cas de départ de Clauss, l’OM pourrait donc lui dénicher un remplaçant. C’est en tout cas ce qu’affirme La Provence dans son édition du jour.

Le quotidien affirme d’ailleurs que trois joueurs pourraient arriver dans la cité phocéenne ces prochains jours. L’OM ciblerait un arrière droit si Clauss s’en va, mais aussi un pur ailier (pour remplacer Ismaïla Sarr ?) et un avant-centre. Concernant ce dernier profil, il convient de rappeler que Vitinha est annoncé proche du Genoa, mais que l’OM a déjà enrôlé Faris Moumbagna. Pas suffisant visiblement pour Pablo Longoria…