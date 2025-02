FC Barcelone : Lamine Yamal en a marre !

Hier soir, les amateurs du football se sont régalés devant la demi-finale aller de la coupe du Roi entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Après un début de match canon des Colchoneros (qui menaient 2-0), les deux formations se sont quittées au terme d’un match nul spectaculaire (4-4). Titulaire pour ce match de prestige, Lamine Yamal (17 ans) s’est distingué en délivrant une passe décisive. Cependant, l’international espagnol n’a pas marqué. Encore une fois.

Et de l’autre côté des Pyrénées, l’absence de but de Lamine Yamal est régulièrement pointée du doigt. En Liga, par exemple, le Blaugrana n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 26 octobre 2024 et le Clasico remporté face au Real Madrid (4-0). Et visiblement, ces reproches commencent à titiller le jeune de 17 ans. Interrogé la semaine dernière par Mundo Deportivo, Lamine Yamal avait répondu du tac au tac au journaliste.

Lamine Yamal se venge sur Instagram…

« Quand avons-nous joué contre Valence (en quart de finale de coupe du Roi, ndlr) ? Je n’ai pas marqué depuis deux semaines. Si nous nous qualifions pour la Ligue des champions et que je marque en demi-finale et en finale, en Liga… Les buts viendront. Quand je marquerai plus en Liga, on me dira que je ne marque pas en Coupe du Roi ». Passeur, mais muet hier face au but, Lamine Yamal tente de mettre fin à cette polémique. Cependant, la célèbre émission El Chiringuito a révélé que le crack du Barça commence à s’agacer sérieusement.

🤦‍♂️ LAMINE YAMAL HA DADO UNFOLLOW a @jpedrerol en INSTAGRAM.



❓ ¿Habrá tenido que ver la cuenta de sus días sin marcar en Liga?



❤️ Marques o no… ¡eres un crack, Lamine! pic.twitter.com/2C2qsO5G02 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 26, 2025

« Ça le dérange qu’on actualise le nombre de matches dans lesquels il n’a pas marqué après chaque rencontre. Qu’on dise après chaque match : « ça fait X matches qu’il n’a pas marqué ». Il pense qu’il apporte beaucoup sur le terrain, qu’il donne beaucoup de passes décisives, qu’il participe beaucoup et qu’il est important pour l’équipe. Il en a assez qu’on répète le nombre de jours sans marquer, comme s’il avait l’obligation de marquer à chaque match », a déclaré le journaliste José Alvarez, spécialiste du Barça. Josep Pedrerol conclura cet épisode en révélant que la pépite du Barça a arrêté de le suivre sur Instagram après le post d’El Chiringuito sur X du 22 février dernier disant que Lamine Yamal n’avait plus marqué en Liga depuis 119 jours, soit presque quatre mois. Ambiance…