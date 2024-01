CdF : Tino Kadewere envoie Nantes en 1/16es, QRM éliminé par les amateurs de Feignies

La plus vieille compétition de football en France reprenait ses droits ce vendredi avec la première vague de 1/32es de finale. Pas de choc à haute altitude au rendez-vous, mais quelques curiosités à l’image de Sarreguemines, club de R1 et encore engagé dans la compétition. Confrontés à Valenciennes, les Faïenciers se sont inclinés (0-2) mais auront causé de nombreux problèmes aux pensionnaires de Ligue 2. Seul club de l’élite programmé ce soir, le FC Nantes, englué dans une série de trois défaites en L1, s’est de son côté rassuré grâce à sa nouvelle recrue Tino Kadewere.

Face à Pau, le joueur prêté par l’OL n’aura eu besoin que de 35 minutes pour renverser la rencontre et inscrire un doublé (80e, 85e, 1-4). Les deux autres buts canaris sont à mettre au crédit de Florent Mollet (48e) et Kader Bamba (88e). Dans les autres rencontres de la soirée, une belle surprise est à noter : l’élimination de QRM, pensionnaire de Ligue 2 et éliminé par les joueurs de National 2 de Feignies-Aulnoye (1-0). En Vendée, Rodez s’est largement imposé face à Challans (0-4), tandis que le Racing Club de France (N2), quintuple vainqueur de l’épreuve, a douché Chambly (N2) en toute fin de rencontre (1-2) alors que l’on semblait se diriger vers une séance de tirs aux buts.

Tous les résultats de 18h00 :

Challans (N3) 0-4 Rodez (L2)

Chambly (N2) 1-2 Racing CF (N2)

Feignies-Aulnoye (N2) 1-0 QRM (L2)

Pau (L2) 1-4 Nantes (L1)

Sarreguemines (R1) 0-2 Valenciennes (L2)