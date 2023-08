Ligue 1 : Nice et Lorient dos à dos, Le Havre chute face à Brest

Suite de la 2e journée de Ligue 1 ce dimanche avec le traditionnel multiplex de 15h. Et on commence avec l’OGC Nice qui se déplaçait sur la pelouse du Moustoir pour y affronter Lorient. Les deux équipes avaient débuté la saison par un match nul et espéraient donc décrocher leur première victoire de la saison. Les Niçois, sans Todibo touché à l’entraînement, n’ont jamais su perturber une équipe lorientaise bien en place et intéressante en contre.

Dans un match assez calme en occasion, le score ne bougeait pas de toute la rencontre. Ou presque. On se dirigeait vers un triste 0-0 malgré deux équipes au potentiel offensif certain sur le papier. Il fallait attendre l’heure de jeu pour enfin voir le premier but du match. Evann Guessand profitait de la mauvaise sortie de Mvogo pour ouvrir le score (1-0, 65e). Un but qui relançait un peu la rencontre puisque les Merlus finissaient par égaliser un peu plus tard grâce à Doucouré. Les deux équipes concèdent un nouveau nul en Ligue 1 (1-1).

Le Havre chute, Reims assure

Dans les autres rencontres du jour, le promu Havrais accueillait Brest au Stade Océane. Les hommes de Elsner devaient faire sans Targhalline, pièce maîtresse et blessé à l’échauffement. Face à des Brestois solides, Le Havre n’a pas su faire la différence et le premier but de Daler Kuzyaev, d’une sublime frappe du gauche pour l’égalisation, n’a rien changé. Brest a fini par prendre les trois points grâce à des buts de Brassier et Del Castillo (2-1).

Enfin, dans la dernière rencontre de 15 heures, Reims s’est imposé face à Clermont dans un match très peu rythmé. Le plus dur a été fait par les Rémois en début de première période grâce à une tête de Munetsi sur un bon service de la recrue Richardson. En seconde période, la récente recrue Daramy inscrivait son premier but sous ses nouvelles couleurs (2-0). Reims rebondit bien après sa défaite face à l’OM lors de la première journée.

Les résultats de 15h