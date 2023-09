El fenomeno Ronaldo a de gros problèmes !

La suite après cette publicité

Ronaldo Nazario a eu une carrière brillante, et elle aurait même pu être encore plus belle si les blessures au genou l’avaient épargné. Mais l’ancien du Real Madrid et du Barça a été un modèle pour des millions de gamins aux quatre coins de la planète, et reste considéré aujourd’hui comme l’un des tout meilleurs attaquants de l’histoire. Contrairement à beaucoup de ses anciens partenaires qui se sont reconvertis dans le coaching ou ont pris des rôles de consultant dans les médias, Ronaldo a fait le choix de rejoindre les bureaux.

En 2018, il est ainsi devenu l’actionnaire majoritaire du Real Valladolid. En 2021, il a pris les commandes de Cruzeiro, club avec qui il avait débuté dans l’élite du football brésilien au début des années 90. Et comme l’indique AS, dans les deux cas, ça se passe assez mal. Avec l’écurie espagnole, il a déjà connu deux relégations de Liga, et il s’est souvent mis les supporters à dos. Beaucoup lui reprochent de ne pas être assez impliqué dans la vie du club et de ne pas s’investir à fond dans ce rôle de président. L’ancienne légende du football brésilien, double vainqueur du Ballon d’Or (1997,2002), n’aurait également pas suffisamment mis la main à la poche pour renforcer l’équipe.

Critiqué au Brésil et en Espagne

Il y a donc eu de nombreuses manifestations contre lui ces dernières années. Et c’est reparti cette saison, après la relégation en D2 il y a trois mois. L’équipe a très mal commencé sa saison, avec une seule victoire en cinq journées, et les fans de Valladolid s’en sont encore pris à lui via des chants ou des tags. Dans son pays, c’est plus ou moins le même scénario. Cruzeiro est ainsi sur une série de huit rencontres sans victoire, et traverse une grosse crise sportive.

Le club de Belo Horizonte n’a que cinq points d’avance sur la zone de relégation, et Ronaldo vient de changer d’entraîneur, nommant Zé Roberto à la place de Pepa. Là aussi, les supporters ont protesté contre la gestion de leur ancien attaquant, à qui, comme à Valladolid, ils reprochent un investissement bien trop léger sur le plan financier à leur patron. Clairement, se lancer dans une aventure de dirigeant n’est peut-être pas la meilleure idée qu’a eu El fenomeno Ronaldo…