Manchester United, Maroc : mais où est passé Sofyan Amrabat ?

Il y a un an tout pile, le Maroc éblouissait le monde du football en enchaînant les performances folles en Coupe du Monde. Lors de ce Mondial au Qatar, un joueur avait bluffé son monde : Sofyan Amrabat. Le milieu défensif de 26 ans était déjà réputé en Italie du côté de la Fiorentina. Mais sous les couleurs des Lions de l’Atlas, il avait passé un véritable cap face à des adversaires de prestige. De quoi taper dans l’œil de beaucoup de clubs européens du PSG en passant surtout par le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Les deux clubs avaient les faveurs du joueur qui avait échangé avec Xavi et Diego Simeone. Pourtant, après être resté 6 mois de plus à la Fiorentina, Sofyan Amrabat a connu un mercato très calme.

La suite après cette publicité

Finalement, dans les dernières heures du mercato, après l’incapacité des deux clubs espagnols à s’aligner financièrement sur les demandes de la Viola, et son refus de filer en Arabie saoudite, Sofyan Amrabat rejoignait Manchester United en prêt payant avec option d’achat quasiment obligatoire. Un choix qui avait de quoit étonner étant donné les besoins de l’effectif des Red Devils avec notamment Casemiro ou McTominay. Mais là-bas, le Marocain retrouvait Erik ten Hag qui l’avait connu à Utrecht. «Je savais que Manchester United était intéressé depuis longtemps. Pour moi, il était clair que c’était le seul endroit où je voulais jouer. J’ai dû faire preuve de beaucoup de patience», avait-il déclaré à l’époque.

À lire

MU : la catastrophe financière en cas d’élimination en LDC

Mal utilisé et déjà sur le départ ?

Trois mois après sa signature, le bilan est décevant pour l’international marocain (50 sélections). Après une première remarquée sous ses nouvelles couleurs, Sofyan Amrabat a doucement, mais surement, sombré dans l’oubli. Utilisé parfois de manière surprenante en tant que latéral gauche par son coach, le Marocain n’a pas spécialement marqué des points. Il cumule ainsi 18 minutes sur les trois derniers matches de Premier League (2 matches passés sans entrer en jeu). Ce mercredi en Ligue des Champions, il a débuté pour la première fois depuis plus de 3 semaines. Mais il a été remplacé peu avant l’heure de jeu. Dans la foulée de ce match, la presse anglaise révélait qu’Erik ten Hag avait été mécontent du niveau de son joueur.

La suite après cette publicité

Plus globalement, la presse anglaise s’accorde à dire que Sofyan Amrabat devient peu à peu un indésirable du côté de Manchester United. Selon le Guardian et The Sun, le joueur pourrait même quitter le club très rapidement, lors du prochain mercato tout comme Mason Mount. Cela serait donc un échec cuisant pour le Marocain qui avait tout de la bonne affaire cet été après avoir montré de belles choses en Italie. Mais son choix de rejoindre la Premier League en fin de mercato (alors qu’il attendait jusqu’à la dernière minute une offre du Barça ou de l’Atlético) ne porte pas ses fruits. Le Sun précise d’ailleurs que le joueur n’arrive pas à s’adapter à l’intensité et au style de la Premier League alors que les choix de positionnement d’Erik ten Hag ne le mettent pas en confiance non plus. Alors qu’on s’attendait donc à une éclosion au plus haut niveau après le Mondial, Sofyan Amrabat plafonne et va devoir vite bousculer les choses pour inverser la tendance. Car le Maroc compte sur lui dès janvier pour la prochaine CAN 2024 en Côte d’Ivoire.