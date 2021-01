OM : André Villas-Boas a cru à une blague pour Diego Costa

A la recherche d'un numéro 9 pour venir concurrencer Dario Benedetto, et également Valère Germain, l'Olympique de Marseille travaille sur la piste menant à Arkadiusz Milik, actuellement au Napoli. Mais mercredi, le quotidien local La Provence balançait une petite bombe en expliquant que l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid Diego Costa, libre depuis quelques jours, avait été proposé au club phocéen, qui avait refusé. Une rumeur sur laquelle est revenu André Villas-Boas ce vendredi en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«La première chose, c'est qu'il touche 16 millions d'euros par an hors taxe. J'ai reçu un message WhatApp d'un numéro que je ne connaissais pas qui me disait que Diego Costa voulait venir à l'OM. Je pensais que c'était une blague, mais ce n'était pas le cas. C'est un des meilleurs attaquants du monde, et il va chercher autre chose. A ce niveau de salaire, on ne peut pas», a expliqué l'entraîneur portugais. Avec un salaire trop imposant, l'Olympique de Marseille ne pouvait donc pas se permettre de s'offrir les services de l'avant-centre espagnol.