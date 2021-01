L'OM a dit non à Diego Costa !

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille a démarré son mercato d'hiver ce mardi en accueillant Pol Lirola (23 ans), latéral droit prêté par la Fiorentina jusqu'à la fin de la saison (avec une option d'achat). Les Phocéens souhaitent désormais boucler le dossier de l'attaquant tant attendu par André Villas-Boas et tous les supporters. Pablo Longoria y travaille.

Le head of football de l'OM a multiplié les pistes, d'Arkadiusz Milik (Naples) à Gaëtan Laborde (Montpellier) en passant par Christian Kouamé (Fiorentina), Patrick Cutrone (Wolverhampton) et d'autres. Et quand les idées viennent à manquer, on lui en soumet volontiers sur le marché. Ainsi, La Provence nous apprend que Diego Costa (32 ans) a récemment été proposé à l'Ibère.

Costa était partant

Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec l'Atlético de Madrid, l'international espagnol (24 sélections, 10 réalisations) possède un sacré CV et un profil susceptible d'enflammer l'Orange Vélodrome, même si ses blessures à répétition lors des deux derniers exercices, son caractère tempétueux et ses prétentions salariales (il percevait 8 M€ par an chez les Colchoneros) invitent à la prudence.

Le natif de Lagarto, lui, n'aurait pas dit non à une pige à l'OM. Oui mais voilà, ce dossier n'a pas spécialement retenu l'attention de Longoria selon les informations du quotidien régional. Ce dernier préfère se concentrer sur d'autres pistes pour dénicher, enfin, le tant convoité grand attaquant.