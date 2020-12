Atlético : Diego Costa a voulu se battre avec l'adjoint de Simeone

C'est terminé. Diego Costa n'est plus joueur de l'Atlético de Madrid. Le club de la capitale espagnole a officialisé, mardi, la fin de la deuxième aventure colchonera de l'attaquant hispano-brésilien. Barré par Luis Suarez et handicapé par les pépins physiques, l'ancien de Chelsea n'avait qu'un rôle (très) secondaire sous les ordres de Diego Simeone, et a demandé à partir pour régler des soucis personnels au Brésil, avant de chercher un nouveau club.

Et selon le journaliste José Ramón de la Morena, présentateur de l'émission El Transistor sur la radio Onda Cero, les relations entre le joueur et ses supérieurs étaient tendues. Costa était ainsi vu comme un élément toxique pour le vestiaire, et aurait même été à deux doigts d'en venir aux mains avec Nelson Vivas, l'adjoint de Diego Simeone. C'est en partie pour cette raison que l'Atlético n'a pas mis beaucoup d'obstacles à son départ. Les Colchoneros avaient même initialement prévu de l'écarter du groupe, avant que la résiliation ne soit actée.