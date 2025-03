BL : Dortmund regagne enfin contre Mayence

Dortmund respire mieux. Après deux défaites de rang en championnat avant la trêve, les Marsupiaux ont retrouvé le chemin de la victoire aux dépens de Mayence ce dimanche (3-1). Un succès acquis grâce à un doublé de Beier (39e, 72e) et un but d’Emre Can (42e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Mayence 45 27 +14 13 6 8 45 31 10 Dortmund 38 27 +6 11 5 11 48 42

Chez les visiteurs, l’unique but marqué était l’œuvre de l’international espoir allemand Paul Nebel (76e). Avec ce résultat, Dortmund fait un bond à la 10e place, ce qui reste évidemment une anomalie avant son 1/4 de finale de Ligue des Champions face au Barça. Mayence, qui n’avait plus perdu depuis deux mois, reste 4e et virtuellement qualifié en Ligue des Champions.