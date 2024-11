Youth League : le PSG s’offre son premier succès de la saison contre l’Atlético

Les grands seraient bien inspirés d’imiter de leurs cadets ce soir. En attendant le choc entre le PSG et l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions (21h00), les titis parisiens ont fait leur part du travail en dominant leurs homologues espagnols, cet après-midi, en Youth League (4-2). Une victoire qu’on peut en grande partie mettre au crédit de Mahamadou Sangaré, auteur d’un triplé en 17 minutes. L’attaquant de 17 ans avait ouvert le bal sur coup-franc à l’entrée de la surface (18e, 1-0), avant de s’offrir un doublé sur un service téléguidé d’Ibrahim Mbaye, déjà aperçu cette saison chez les professionnels (2-0, 31e).

Sangaré a remis sur le métier en inscrivant un penalty quelques instants plus tard (35e, 3-0), alors qu’Oumar Camara a, lui, porté le score à 4-0 avant la pause (45+1e, 4-0). En face, Pan Abajo (49e, 4-1) et Jorge Castillo (88e, 4-2) ont juste limité la casse pour leur en équipe. Grâce à ce premier succès de la saison en Youth League, les joueurs de David Suarez tournent un peu le dos à leurs ennuis et font un bond à la 23e place, juste derrière Monaco. L’Atlético est 21e.

