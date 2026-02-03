Semaine de folie sur DAZN

C’est une semaine chargée, très chargée, qui vous attend sur DAZN. Avec des matches à fort enjeu tous les jours de la semaine et du weekend. Ainsi, mardi soir, le FC Barcelone se déplace là où le Real Madrid a pris l’eau, sur la pelouse d’Albacete, formation de deuxième division. Le Barça sera-t-il lui aussi surpris par son hôte, en quart de finale de la Copa del Rey ? Dès le lendemain, vous aurez droit à deux nouveaux quarts de finale, avec Valence, Bilbao ou encore la Real Sociedad, mais aussi à la Coupe d’Italie.

L’Inter reçoit le Torino mercredi soir et la Juventus, en pleine forme en Serie A, se déplace sur la pelouse de l’Atalanta. Deux équipes qualifiées pour les barrages de Ligue des Champions, et donc du haut niveau en perspective. Mais ce n’est pas tout puisque le vendredi soir, le choc de Saudi Pro League entre Al Nassr et Al Ittihad intéressera grandement. L’international français Karim Benzema, transféré en dernières minutes hier soir lors du mercato, ne sera pas de la partie, laissant Cristiano Ronaldo en tête d’affiche de cette rencontre.

Le PSG-OM en grand final du feu d’artifice

Le week-end, c’est la Serie A qui va animer votre calendrier, avec un beau Juventus-Lazio. Mais le clou du spectacle aura lieu dimanche soir, avec, pour ceux qui ont pris Ligue1+ via DAZN, le Classique, entre le PSG et l’OM. Un Classique particulièrement attendu en raison des soubresauts de la saison olympienne. Le PSG voudra prendre sa revanche du match aller, perdu au Vélodrome, et conserver sa place de leader du championnat. Et puis, cerise sur le gâteau, DAZN vous donne rendez-vous dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 février à 00h30 pour le Super Bowl 2026 opposant les Seattle Seahawks aux New England Patriots à suivre sur DAZN via le NFL Game Pass.

