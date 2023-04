Real Madrid : sept joueurs sont intransférables !

La suite après cette publicité

Peut mieux faire. Voici l’appréciation que l’on pourrait lire sur le bulletin de notes de la deuxième partie de saison du Real Madrid. Malgré des qualités évidentes, les Merengues font preuve d’une terrible irrégularité. Capables du meilleur comme du pire, ils ont certainement dit adieu à la Liga mardi soir après une nouvelle défaite face à Girona. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont essayer de sauver leur saison en remportant la Coupe du Roi et la Ligue des Champions, où ils affronteront Manchester City en demi-finale.

Mais dans les bureaux de Valdebebas, les têtes pensantes du club sont déjà en train de réfléchir à l’après et les cerveaux chauffent. On ne sait pas encore si Carlo Ancelotti sera toujours sur le banc la saison prochaine. Mais sauf catastrophe en Coupe du Roi et en C1, la tendance actuelle est qu’il aille au bout de son contrat, qui s’achève en juin 2024. En ce qui concerne les joueurs, les champions d’Espagne et d’Europe 2022 ont les idées claires concernant plusieurs éléments de l’effectif actuel. En effet, Defensa Central dévoile ce jeudi que Florentino Pérez et ses équipes ont divisé l’équipe en trois groupes.

À lire

Mercato : le Real Madrid a un plan diabolique pour récupérer Kylian Mbappé

Une liste de 7 avec une surprise

Il y a tout d’abord ceux que Madrid aimerait voir s’en aller à l’image de Jesús Vallejo, Álvaro Odriozola et Eden Hazard. On ne compte pas les joueurs en fin de contrat comme Ceballos ou Mariano Diaz, dont le sort n’est pas fixé. Ensuite, ceux que le club juge importants mais qu’il ne retiendra pas en cas de bonne offre ou si le joueur souhaite aller voir ailleurs. Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema, Antonio Rudiger, Nacho et Dani Carvajal font partie de ce groupe. Enfin, il y a ceux que Florentino Pérez estime intouchables. Il l’a d’ailleurs fait savoir à Ancelotti. Ils sont donc sept à avoir ce statut particulier puisque le Real Madrid ne veut pas les vendre à court, moyen et long terme.

La suite après cette publicité

On retrouve ainsi sans grande surprise Thibaut Courtois, Eder Militão, Federico Valverde, Rodrygo et Vinicius Junior, amené à être le patron de l’équipe. Les portes sont aussi fermées à triple tour pour le polyvalent et talentueux Eduardo Camavinga, qui a su mettre tout le monde d’accord. Enfin, plus surprenant, on retrouve Aurélien Tchouameni. Titulaire au départ, le Français a été moins performant et a perdu sa place. Certains médias évoquaient même un possible départ, notamment à Liverpool. Mais Madrid, qui a beaucoup investi sur son transfert, on compte sur lui. Les tauliers comme Modric, Benzema ou Kroos, qui devraient prolonger, ne seront pas retenus coûte que coûte. Madrid a tranché !