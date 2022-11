MU : Cristiano Ronaldo dézingue Wayne Rooney

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo aura attendu longtemps avant de répondre à Wayne Rooney, mais cela valait le coup d'attendre. Vivement critiqué par l'ancien international anglais, qui avait déclaré que Manchester United devait se débarrasser du Portugais, le n°7 des Red Devils n'y est pas allé de main morte lors d'un entretien accordé au journaliste Pierce Morgan et relayée par The Sun.

« Je ne sais pas pourquoi il me critique autant... probablement parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue toujours à haut niveau, a d'abord lâché CR7, âgé de 37 ans, comme Rooney, avant de poursuivre. Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Ce qui est vrai... » Vous avez dit méchanceté gratuite ?