PL : Isak régale contre Wolverhampton, Aston Villa et Crystal Palace s’imposent

Newcastle est inarrêtable. Sur une série de huit victoires de rang toutes compétitions confondues, les Magpies n’ont fait qu’une bouchée de Wolverhampton (3-0), dans la ligne d’un Alexander Isak intenable. Buteur sur une frappe détournée qu’il s’est créé tout seul, le Suédois a doublé la mise sur un service parfait de Bruno Guimaraes entre les lignes, action sur laquelle l’ancien rémois Agbadou n’était pas exempt de tout reproche défensivement. Le festival a été parachevé par Anthony Gordon, après un travail exceptionnel d’Isak sur le côté droit. Avec ce succès, les coéquipiers de Joelinton reviennent à la quatrième place de Premier League, à neuf points du leader, Liverpool.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres du multiplex, Crystal Palace a glané un succès très précieux dans la course au maintien, sur la pelouse du promu Leicester (0-2). Grâce à des réalisations du médaillé d’argent olympique Jean-Philippe Mateta, et du défenseur anglais Marc Guéhi, les Eagles s’éloignent un peu de la zone de relégation. A noter également le succès d’Aston Villa en déplacement du côté d’Everton (0-1). A une semaine d’un match capital contre Monaco en Ligue des Champions, les Villans se sont appuyés sur un but plein de réussite d’Ollie Watkins pour s’imposer sur la plus petite des marges.