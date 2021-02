Puma et Porsche s'allient pour créer la King Platinum 911 Legacy

Une voiture d'exception pour une paire de chaussures d'exception : la Porsche 911 s'invite sur la légendaire Puma King Platinum avec l'édition Legacy.

Introduite en 1964, la Porsche 911 est depuis devenue une voiture iconique du constructeur allemand, étroitement liée à Puma. Le rapprochement historique se fait assez facilement avec la King Platinum sortie 4 ans plus tard, en 1968. Cette paire est vite devenue la paire la plus populaire de toute une génération, portée par le Roi Pelé puis Diego Maradona. Limitée à 911 paires numérotées, la Puma King Platinum 911 « Legacy » se dresse dans un design rouge épuré. Ce rouge est accompagné d'une touche de blanc que l'on retrouve sur l'extérieur de la tige avec le marquage « Porsche », sur le talon où l'on retrouve le nombre « 911 » sur le pied gauche et le logo Puma sur le pied droit, la languette et les crampons. Le rouge est l'une des couleurs emblématiques de la 911, et de nombreuses voitures de course.

Après la Ultra SL x Rimac, la marque allemande continue de s'associer aux sports mécaniques. Porsche rejoint Ducati, BMW ou encore Ferrari qui ont régulièrement collaboré avec Puma pour créer des pièces qui sont devenues des classiques, comme les chaussures de sport automobile Ferrari « Speedcat ». La King Platinum s'ajoute à toute une collection lifestyle Puma x Porsche mettant en avant un style de vie rapide digne d'un pilote de course. La paire garde ses caractéristiques classiques avec une tige en cuir de kangourou très souple associée à la technologie « Lazertouch » qui améliorerait le toucher de balle. Sur la semelle extérieure, la technologie « RAPIDSPRINT » est présente pour apporter de la légèreté et de la vitesse. Avec sa languette en maille élégante et son lettrage « KING » ainsi que sa silhouette fine, c'est la King Platinum la plus légère et rapide de l'histoire.

Après avoir remis la King Platinum en avant à l'arrivée de Neymar, Puma répète l'opération avec cette collaboration entre deux des produits les plus iconiques de ces deux géants allemands qui donne la King Platinum 911 « Legacy », en vente au prix de 250€.

Photos : @Soccerbible