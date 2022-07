Chelsea sait comment convaincre Frenkie de Jong !

Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de Manchester United, Frenkie de Jong (25 ans) est plus proche que jamais d'un départ de Catalogne. Si le milieu de terrain néerlandais semble promis aux Red Devils, Chelsea reste à l'affût et aurait même d'ores et déjà une idée pour convaincre le joueur du FC Barcelone. Dans cette optique et quand bien même Joan Laporta, le président des Culés, déclarait ce samedi qu'il ferait tout pour que son protégé reste au Camp Nou, les Blues ont encore deux cartes dans leur jeu. Et non des moindres comme le rapporte SPORT.

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le club londonien sait que ce vecteur est essentiel pour le Batave, ce qui n’arrivera pas cette saison s’il signe pour United. Par ailleurs et comme nous vous le révélions en exclusivité, Chelsea aimerait s'offrir Matthijs de Ligt. De quoi définitivement convaincre Frenkie de Jong ? Une chose est sûre, le défenseur central de la Juventus est l’un des meilleurs amis du natif d'Arkel dans le monde du football, qui serait donc ravi de jouer à nouveau avec lui comme il l’a déjà fait à l’Ajax.