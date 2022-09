La France U21 et la Belgique U21 se rendent coup pour coup !

33e | La frappe croisée de Largie Ramazani !

Joli ballon glissé sur la droite de la surface pour Largie Ramazani qui réalise un contrôle orienté et déclenche un tir croisé que Yahia Fofana dévie à gauche du but.

La suite après cette publicité

32e : coup franc frappé par la Belgique sur la droite et repoussé par Yasser Larouci au premier poteau. La sphère revient dans l'axe à 25 mètres des cages où Matisse Samoise enclenche un tir puissant. C'est repoussé de justesse par Wesley Fofana.

31e : faute évitable de Tanguy Kouassi sur la droite sur Aster Vranckx. Coup franc en faveur de la Belgique.

30e : très longue séquence de possession pour la France dans le camp de la Belgique. Les Bleuets prennent le temps de construire.

28e : Aster Vranckx est à son tour averti pour un tacle autoritaire sur Amine Gouiri. Il aurait même pu recevoir un carton rouge, c'était limite.

27e | Le coup franc d'Enzo Le Fée !

Situé sur la droite à 25 mètres des buts, Enzo Le Fée est excentré mais déclenche un tir puissant qui file vers le but belge. Sa tentative passe juste au-dessus du but belge.

26e : Koni De Winter reçoit le premier carton jaune de ce match pour avoir retenu Maxence Caqueret par le bras à 25 mètres des cages sur la droite. Bon coup franc à venir pour la France.

25e : dans les petits espaces, Aster Vranckx et Yari Verschaeren régalent devant la surface française. Ce dernier arme un tir qui est dévié par Wesley Fofana à droite du but.

23e : quelques petits imprécisions techniques pour la France. Les Bleuets ont du mal dans la construction à enchaîner les mouvements.

22e : longue phase de possession pour la France qui tente de se rapprocher de la surface belge. Bien organisés, les visiteurs, sont prêts à se déchaîner en contre.

21e : sur la gauche, Enzo Le Fée provoque, se joue de Matisse Samoise et arme fort vers le but belge. Sa tentative passe juste au-dessus du cadre.

20e : début de match assez compliqué pour Malo Gusto côté droit. le latéral subit beaucoup face à Jérémy Doku.

19e : contre belge avec Jérémy Doku qui part de la gauche, revient dans l'axe et arme un tir qui est contré par Tanguy Kouassi. Le ballon est ensuite capté par Yahia Fofana.

18e | Aster Vranckx dans le petit filet droit !

Le coup franc de Maxim De Cuyper sur la droite est raté et termine dans le mur mais le ballon lui revient. Le piston trouve Largie Ramazani au point de penalty qui décale sur la droite Aster Vranckx. Le tir du Milanais termine dans le petit filet droit.

17e : joli coup franc obtenu par Aster Vranckx côté droit devant la surface tricolore suite à son contrôle orienté. Khéphren Thuram est coupable d'une faute.

16e : Sofiane Diop sur la droite exploite bien l'appel de Malo Gusto et centre fort devant le but sans trouver preneur.

15e : situé sur la gauche à 25 mètres des buts, Anass Zaroury s'essaye à la frappe mais son tir termine fort logiquement en tribunes.

14e : joli ballon en profondeur de Khéphren Thuram pour Amine Gouiri. Sorti de ses buts, Senne Lammens capte le ballon.

13e : lancé dans l'axe, Amine Gouiri provoque et se dirige sur la droite. Il s'empale sur Maxim De Cuyper.

12e : les deux équipes se jaugent pour le moment dans un début de match assez équilibré.

11e : passe en retrait dangereuse de Tanguy Kouassi pour Yahia Fofana. Le joueur d'Angers relance proprement.

10e : souvent alerté côté gauche, Jérémy Doku essaye de faire mal à la défense française grâce à sa vitesse et sa percussion. Malo Gusto va devoir se méfier.

9e : centre dangereux en contre de Yasser Larouci sur la gauche vers le premier poteau et Arnaud Kalimuendo. De la tête, Koni De Winter éloigne le ballon.

8e : sur la gauche, Anass Zaroury décale Jérémy Doku qui rentre dans la surface et centre devant le but. Wesley Fofana éloigne le danger.

7e : la France se lance dans une première phase de possession longue mais la Belgique reste bien en place dans sa moitié de terrain.

6e : bon décalage sur la gauche pour Jérémy Doku qui accélère, rentre dans la surface tricolore et perd finalement le contrôle de la sphère.

5e : joli une-deux sur la droite initié par Sofiane Diop où Arnaud Kalimuendo lui redonne dans la surface. Ignace van der Brempt se signale d'une jolie intervention devant le néo-Niçois.

4e : le bloc français est bien en place et la Belgique tente de se frayer des espaces en écartant bien le jeu.

3e : la Belgique tente d'écarter le jeu et exploite bien ses pistons dans les couloirs. Entame intéressante de la part des visiteurs.

2e : centre sur la droite de Matisse Samoise qui enroule au second poteau pour Maxim De Cuyper dont la tête passe au-dessus du but de Yahia Fofana.

1re : la France met rapidement le pied sur le ballon et essaye de s'installer doucement dans la moitié de terrain belge.

C'est parti !

Ce match débute entre la France et la Belgique suite au coup de sifflet d'Alessandro Dudic. Enzo Le Fée engage en faveur des Bleuets.

20h58 : on retrouve les deux capitaines Maxence Caqueret (France) et Aster Vranckx (Belgique) qui viennent faire le toss auprès du Suisse Alessandro Dudic.

20h57 : place aux hymnes et on débute avec la Brabançonne pour la Belgique puis la Marseillaise pour la France.

20h55 : les deux équipes quittent le tunnel et foulent la pelouse. La Belgique joue en rouge et la France porte un maillot blanc.

20h50 | Aster Vranckx le Milanais

Arrivé à l'AC Milan cet été en provenance de Wolfsbourg, le milieu belge s'affirme comme un grand espoir. Clef en sélection U21, Aster Vranckx aura du travail face au milieu français.

20h45 | Wesley Fofana avant les grands ?

Titularisé en défense centrale, le joueur de Chelsea est un candidat à l'équipe A de la France. Face à la Belgique, il aura l'occasion de se montrer et de confirmer qu'il est un candidat pour les Bleus en vue de la Coupe du monde.

20h40 | La Belgique également invaincue

Accrochée par le Danemark (1-1) et l'Écosse (0-0), la Belgique a connu une campagne qualificative similaire à la France. Ambitieux, les jeunes Diables Rouges veulent confirmer qu'ils peuvent créer la sensation à l'Euro cet été.

20h35 | La France a été facile

Accroché par l'Ukraine (3-3) lors du dernier match et les Iles Féroé (1-1) en début de campagne qualificative, la France termine invaincu et a déroulé malgré la concurrence ukrainienne.

20h30 | Objectif Euro 2023

Se déroulant en Roumanie et Géorgie du 21 juin au 8 juillet prochain, l'Euro U21 concernera la France et la Belgique qui se sont qualifiés pour la compétition. Ambitieuses, les deux formations veulent se préparer de la meilleure des manières pour l'événement.

20h20 | Le onze de la Belgique

De son côté, la Belgique s'établit en 3-4-2-1 avec Senne Lammens comme dernier rempart derrière Ignace van der Brempt, Louis Patris et Koni De Winter. Les rôles de pistons sont assurés par Matisse Samoise et Maxim De Cuyper tandis qu'Anass Zaroury et Aster Vranckx constituent le double pivot. Installé en pointe, Jérémy Doku est soutenu par Yari Verschaeren et Largie Ramazani.

20h10 | Le onze de la France

A domicile, les Tricolores s'organisent en 4-3-3 avec Yahia Fofana dans les cages derrière Malo Gusto, Wesley Fofana, Tanguy Kouassi et Yasser Larouci. Maxence Caqueret est positionné en sentinelle auprès de Khéphren Thuram et Enzo Le Fée. Sofiane Diop et Amine Gouiri accompagnent Arnaud Kalimuendo en attaque.

La compo des Bleuets pour débuter face à la Belgique 👊



Coup d'envoi 21h00 sur @CanalplusFoot 📺#FRABEL pic.twitter.com/GIsKmT8UwY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 26, 2022

20h | Bienvenue au Stade du Hainaut !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du match amical entre la France U21 et la Belgique U21. Le coup d'envoi est prévu pour 21h au Stade du Hainaut de Valenciennes.