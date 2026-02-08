PSG - OM : les compositions probables

Le Classique entre le Paris Saint‑Germain et l’Olympique de Marseille ce soir au Parc des Princes promet d’être l’un des moments forts de la 21e journée de Ligue 1. Nouveau dauphin du RC Lens (49 points) depuis samedi soir et la victoire contre Rennes, le PSG (48 points) veut reprendre son trône, et l’OM, qui pointe provisoirement à la 4e place avec 39 points depuis le succès de l’OL à Nantes, veut envoyer un message aux concurrents dans une course au titre toujours intense à ce stade de la saison. Les Parisiens restent sur une série de résultats solides en championnat, avec notamment une victoire convaincante à Strasbourg (1-2), qui lui avait permis de reprendre la tête du classement après quelques matches serrés.

La suite après cette publicité

De son côté, Marseille, porté par une dynamique intéressante en championnat malgré les vagues en interne provoquées par l’élimination de la Ligue des Champions, reste dans le sillage des clubs de tête et aborde ce rendez‑vous avec l’ambition de réduire l’écart, voire de créer la surprise au Parc. Sur les dernières confrontations entre les deux clubs, le PSG a souvent eu le dessus, mais l’OM a su s’imposer au match aller cette saison (1‑0), montrant qu’il peut rivaliser dans les grands rendez‑vous. Pour le PSG, la tendance est à un onze proche de la structure type en 4-3-3 malgré quelques absences. Matvey Safonov, toujours en bataille avec Lucas Chevalier, est attendu dans les buts.

La suite après cette publicité

Rulli de retour dans les cages ?

La défense pourrait être composée de Zaïre‑Emery, Marquinhos, Pacho et Mendes. Pour rappel, Achraf Hakimi est suspendu. Au milieu, Vitinha, Neves et Mayulu devraient débuter, tandis que Fabian Ruiz est forfait. Kvaratskhelia est, lui, de retour dans le groupe, mais devrait démarrer sur le banc. En attaque, le trio Dembélé–Doué–Barcola est pressenti pour débuter, permettant à Luis Enrique de gérer les joueurs en reprise. Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devrait proposer un secteur offensif composé de Gouiri, Greenwood et Paixao pour exploiter les transitions rapides, à l’image du match contre Rennes en Coupe de France (3‑0). Les recrues hivernales Quinten Timber et Ethan Nwaneri, en numéro 10, devraient également débuter. Aubameyang serait lui sur le banc, tout comme Hamed Traoré.

En 4-2-3-1, la défense marseillaise devrait être animée sur les côtés par Weah, étincelant en ce moment, et Emerson. Dans l’axe, Balerdi sera épaulé par Medina ou Aguerd. Le Marocain était incertain mais fait finalement bien partie du groupe. Au milieu, Højbjerg et Timber sont pressentis, tandis qu’un doute subsiste pour les cages entre Rulli et De Lange. Nnadi et Abdelli sont dans le groupe mais ne devraient pas commencer le match. Aucune absence n’est d’ailleurs à recenser côté marseillais. Ce Classique s’annonce tendu, avec un PSG proche de sa composition type, face à un OM au complet et motivé pour finir la saison sur une note forte.

La suite après cette publicité

Les compositions probables