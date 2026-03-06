Menu Rechercher
L’UEFA sanctionne le Real Madrid pour racisme

Par Maxime Barbaud
L’image a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Lors du barrage retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica, un supporter madrilène a été filmé en train d’effectuer un salut nazi. Si l’individu a été expulsé dans la foulée de la tribune, il est aussi responsable de la sanction de l’UEFA infligée à son club. L’institution a condamné le Real Madrid pour «comportements racistes de ses supporters».

«Le Real Madrid CF est condamné à une amende de 15 000 € et à la fermeture partielle de la tribune sud inférieur de son stade (soit 500 sièges) pour le prochain match de compétition interclubs de l’UEFA au cours duquel le Real Madrid CF jouera à domicile, en raison du comportement raciste et/ou discriminatoire de ses supporters». Pour rappel, la Casa Blanca avait condamné le comportement de cet homme.

