Luis Figo avertit Kylian Mbappé

Kylian Mbappé (27 ans) est à l’arrêt. Et connaissant le joueur, cela doit le démanger de retrouver les terrains, lui qui est un compétiteur dans l’âme. Mais il doit observer du repos pour se remettre du problème qu’il traîne au genou. C’est l’avis de Luis Figo, ancien de la Casa Blanca, interrogé à son sujet sur une plateforme de paris en ligne.

«S’il prend le risque, cela risque d’entraîner des conséquences plus graves… Bien sûr, tout est discuté avec l’équipe médicale du Real Madrid et l’entraîneur, car chaque situation est différente. Personnellement, il m’est arrivé de forcer et cela ne s’est pas toujours bien passé, mais c’était toujours parce que je voulais être sur le terrain, quitte à faire des sacrifices sans savoir ce qui allait se passer. Tout cela pour aider l’équipe et mes coéquipiers. Après coup, ces sacrifices ont des répercussions. Malgré tout, je le répète : tout dépend du ressenti du joueur, et la décision finale lui revient, ainsi qu’à l’entraîneur et à l’équipe médicale, qui doivent analyser s’il peut prendre le risque ou s’il pourrait y avoir des conséquences plus graves.» KM10 est prévenu.