Ligue 1

PSG : le groupe pour la réception de Monaco

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé et Désiré Doué @Maxppp
PSG Monaco
Ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit l’AS Monaco pour le choc de la 25e journée de Ligue 1. Après avoir éliminé les Asémistes en barrages de la Ligue des Champions, les leaders parisiens voudront à nouveau s’imposer afin de mettre un peu plus la pression à un RC Lens relégué à quatre points.

Paris Saint-Germain
Le groupe pour la réception de l'AS Monaco, ce soir au Parc ! 📑

#PSGASM | #Ligue1
Pour ce faire, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs dans lequel Ousmane Dembélé et Senny Mayulu font leur grand retour. Sans surprise, Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou et João Neves sont tous les trois absents.

