Ligue 1 : la programmation TV de la 28e journée
C’est une 25e journée de Ligue 1 qui commence fort avec un PSG leader, face à Monaco, actuel septième au classement, ce vendredi (20h45). Par ailleurs, la LFP vient de dévoiler le programme de la 28e journée, qui se disputera du 3 au 5 avril prochain, avec une nouvelle fois les joueurs de la capitale emmenés par Luis Enrique qui ouvriront le bal, cette fois face à Toulouse.
Un duel breton entre Brest et Rennes verra ensuite le jour à Francis Le Blé le lendemain. Puis, quelques instants après la fin de la rencontre, un derby entre le LOSC et Lens aura lieu à Pierre-Mauroy, et celui-ci semble déjà dans les esprits des Nordistes. Le Havre et Auxerre se livreront également une belle bataille en bas du tableau dimanche après-midi, avant que Monaco reçoive l’OM à Louis II pour clôturer cette nouvelle journée.
La programmation complète :
Vendredi 3 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Paris Saint-Germain – Toulouse FC
Samedi 4 avril 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1
RC Strasbourg Alsace – OGC Nice
Samedi 4 avril 2026 à 19h00 sur Ligue 1+
Stade Brestois 29 – Stade Rennais FC
Samedi 4 avril 2026 à 21h05 sur Ligue 1+
LOSC Lille – RC Lens
Dimanche 5 avril 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
Angers SCO – Olympique Lyonnais
Dimanche 5 avril 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
FC Metz – FC Nantes
FC Lorient – Paris FC
Havre AC – AJ Auxerre
Dimanche 5 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
AS Monaco – Olympique de Marseille
