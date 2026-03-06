Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Ligue 1 : la programmation TV de la 28e journée

Par Tom Courel
1 min.
Ousmane Dembélé avec ses coéquipiers du PSG @Maxppp

C’est une 25e journée de Ligue 1 qui commence fort avec un PSG leader, face à Monaco, actuel septième au classement, ce vendredi (20h45). Par ailleurs, la LFP vient de dévoiler le programme de la 28e journée, qui se disputera du 3 au 5 avril prochain, avec une nouvelle fois les joueurs de la capitale emmenés par Luis Enrique qui ouvriront le bal, cette fois face à Toulouse.

La suite après cette publicité

Un duel breton entre Brest et Rennes verra ensuite le jour à Francis Le Blé le lendemain. Puis, quelques instants après la fin de la rencontre, un derby entre le LOSC et Lens aura lieu à Pierre-Mauroy, et celui-ci semble déjà dans les esprits des Nordistes. Le Havre et Auxerre se livreront également une belle bataille en bas du tableau dimanche après-midi, avant que Monaco reçoive l’OM à Louis II pour clôturer cette nouvelle journée.

La programmation complète :

Vendredi 3 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Paris Saint-Germain – Toulouse FC

Samedi 4 avril 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1
RC Strasbourg Alsace – OGC Nice

Samedi 4 avril 2026 à 19h00 sur Ligue 1+
Stade Brestois 29 – Stade Rennais FC

Samedi 4 avril 2026 à 21h05 sur Ligue 1+
LOSC Lille – RC Lens

Dimanche 5 avril 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
Angers SCO – Olympique Lyonnais

Dimanche 5 avril 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
FC Metz – FC Nantes
FC Lorient – Paris FC
Havre AC – AJ Auxerre

La suite après cette publicité

Dimanche 5 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
AS Monaco – Olympique de Marseille

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Toulouse

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Toulouse Logo Toulouse
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier