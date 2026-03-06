Ligue 1 : la programmation TV de la 28e journée

C’est une 25e journée de Ligue 1 qui commence fort avec un PSG leader, face à Monaco, actuel septième au classement, ce vendredi (20h45). Par ailleurs, la LFP vient de dévoiler le programme de la 28e journée, qui se disputera du 3 au 5 avril prochain, avec une nouvelle fois les joueurs de la capitale emmenés par Luis Enrique qui ouvriront le bal, cette fois face à Toulouse.

Un duel breton entre Brest et Rennes verra ensuite le jour à Francis Le Blé le lendemain. Puis, quelques instants après la fin de la rencontre, un derby entre le LOSC et Lens aura lieu à Pierre-Mauroy, et celui-ci semble déjà dans les esprits des Nordistes. Le Havre et Auxerre se livreront également une belle bataille en bas du tableau dimanche après-midi, avant que Monaco reçoive l’OM à Louis II pour clôturer cette nouvelle journée.

La programmation complète :

Vendredi 3 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Paris Saint-Germain – Toulouse FC

Samedi 4 avril 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

RC Strasbourg Alsace – OGC Nice

Samedi 4 avril 2026 à 19h00 sur Ligue 1+

Stade Brestois 29 – Stade Rennais FC

Samedi 4 avril 2026 à 21h05 sur Ligue 1+

LOSC Lille – RC Lens

Dimanche 5 avril 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

Angers SCO – Olympique Lyonnais

Dimanche 5 avril 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

FC Metz – FC Nantes

FC Lorient – Paris FC

Havre AC – AJ Auxerre

Dimanche 5 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

AS Monaco – Olympique de Marseille