FFF : nouvelle polémique pour Noël Le Graët

Noël Le Graët n’est plus le président de la Fédération Française de Foobtall. Malgré tout, son cas continuer à faire couler de l’encre. En effet, l’ancien dirigeant est au centre d’une nouvelle polémique ce mercredi. Le Monde révèle que NLG a profité de sa proximité avec Gianni Infantino, le président de la FIFA, pour obtenir des faveurs durant la Coupe du Monde 2022.

En effet, il aurait obtenu des places supplémentaires pour assister à la finale du Mondial entre l’Argentine et la France à Doha le 18 décembre dernier. Ainsi, en plus des 10 places allouées à chaque fédération, Le Graët a eu 28 places supplémentaires en tribunes présidentielles et officielles. Des "cadeaux" qu’il a offert à des membres de la FFF mais aussi à ses proches, dont il a payé le voyage au Qatar mais qui ont été logés aux frais de la FIFA. Une polémique de plus pour NLG.

