PSG : Marquinhos défend Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Interrogé au sortir de la défaite du Paris SG à Leipzig (2-1, 3e journée de Ligue des Champions), le capitaine du Paris SG Marquinhos a tenu à apporter tout son soutien à son entraîneur Thomas Tuchel, contesté depuis quelques jours.

«Bien sûr, on sait comment c'est le football. C'est le coach qui fait la meilleure saison de l'histoire. La saison suivante, on parle déjà de son avenir... Le foot n'a pas de patience. Pour moi, pour le coach, tout le monde, il faut qu'on se concentre sur les vraies choses. Lui, c'est le coach du PSG, il ne faut pas lui laisser le temps, on n'en a pas trop dans le foot, on vit qu'on doit mieux faire, mais on a confiance dans le coach, il faut qu'on travaille. Si les choses ne vont pas, ce n'est pas que la faute du coach. Nous, les joueurs, on peut faire beaucoup mieux», a lâché l'international auriverde. L'Allemand appréciera.