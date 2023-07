Newcastle : Eddie Howe justifie le départ forcé d’Allan Saint-Maximin

La suite après cette publicité

L’avenir d’Allan Saint-Maximin ne devrait plus s’écrire dans le Tyne and Wear ! Elément incontournable de Newcastle depuis son arrivée en 2019, l’attaquant polyvalent de 26 ans ne fait plus l’unanimité au sein du club anglais. Et pour cause, le quatrième de Premier League est prêt à s’en séparer dès cet été. Le Français (31 matchs, 1 but et 5 passes décisives TCC) dispose d’une belle cote sur le marché des transferts et selon nos informations, des prétendants ont frappé à la porte des Magpies, à l’image d’Al-Ahli et de Naples. Toutefois, le club saoudien dispose d’une longueur d’avance sur son homologue napolitain dans la mesure où une première proposition orale de 25 millions d’euros a déjà été réalisée aux pensionnaires de St-James Park. Dans un entretien accordé au Daily Mail, l’entraîneur de Newcastle Eddie Howe a justifié son choix de placer l’ancien joueur de l’OGC Nice sur la liste des transferts dans un souci de répondre aux exigences du fair-play financier et afin de débloquer des fonds dans l’éventualité de futurs achats cet été.

« Allan est en discussion pour un transfert. Avec le FFP (fair-play financier), nous devons faire des transactions, sinon nous serons coincés cet été. Je ne veux pas le perdre. Le FFP nous y oblige, dans une moindre mesure. Il semble que cela risque de se produire. Parfois, ces choses doivent arriver pour que le club grandisse », a reconnu le coach anglais. Pour rappel, Newcastle a récemment déboursé pas moins de 70M€ pour s’attacher les services du milieu de terrain italien de l’AC Milan, Sandro Tonali, et lorgne désormais sur Harvey Barnes, joueur de Leicester.

