Brésil : Fernando Diniz justifie le choix Endrick

C’est un petit événement qui s’est produit au Brésil. Pour la première fois depuis Ronaldo en 1994, un jeune de 17 ans fait son entrée au sein de la Seleção. Prodige de Palmeiras recruté par le Real Madrid, Endrick a convaincu Fernando Diniz de lui donner sa chance. Convoqué à l’occasion des matches contre la Colombie et l’Argentine, l’attaquant (11 buts en 47 matches) est le symbole du changement amorcé par Diniz.

« Dans le cas précis d’Endrick, il s’agit d’un joueur qui a le potentiel pour devenir l’un de ces grands talents. Nous ne savons pas s’il y parviendra ou non. La convocation n’est pas une pression, c’est une récompense, et aussi un aperçu de ce qu’il peut devenir. Pour un garçon né en 2006, être capable de produire ce qu’il produit depuis longtemps est très frappant, et à ce moment précis de la convocation, il vit son meilleur moment en jouant contre les grandes équipes ici au Brésil et en parvenant à exceller. La convocation d’Endrick et de quelques autres est donc un indice de ce que l’avenir pourrait nous réserver. Cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’une confirmation, la confirmation ne viendra qu’avec le temps et dépendra de divers facteurs pour consolider ces noms à l’avenir », a-t-il confié en conférence de presse.