Betis : Nabil Fekir a choisi son futur club !

Chaque jour apporte son nouveau lot d'informations sur l'avenir de Nabil Fekir, devenu un véritable feuilleton de l'autre côté des Pyrénées. Il faut dire que depuis le début de cette année civile 2021, l'ancien de l'OL marche sur l'eau avec le Betis, étant l'un des principaux artisan de cette excellente deuxième partie de saison des Andalous, désormais sixièmes en Liga.

Aux dernières nouvelles, il y avait plusieurs clubs intéressés un peu partout en Europe : Arsenal, plusieurs écuries allemandes, mais surtout le FC Barcelone. Estadio Deportivo allait même jusqu'à expliquer que Joan Laporta étudiait des formules pour recruter le Français au prochain mercato. Et ce même média dévoile une nouvelle petite bombe ce samedi.

Le FC Barcelone est très fan

Ainsi, l'objectif de Fekir a toujours été de rejoindre le FC Barcelone, et c'est même une des raisons qui avaient motivé son arrivée au Betis, dont il voulait se servir de tremplin. Les Catalans de leur côté sont séduits, et les différents rapports établis par les recruteurs blaugranas sont très élogieux quant à sa qualité technique et sa compatibilité au style barcelonais.

Pour l'instant, le FC Barcelone n'a pas encore fait d'offre, et tout dépendra de l'avenir de certains joueurs de l'écurie barcelonaise, dont Lionel Messi. Le changement d'agence de Fekir - passé chez l'agence catalane Promoesport, proche du Barça - a aussi été vue d'un bon oeil au sein de l'état-major blaugrana. Mais dans l'esprit du principal concerné, c'est très clair : prochaine étape, le Barça.