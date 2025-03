Thomas Meunier est sidéré par le PSG

Ce mardi soir, les amoureux de la Ligue des champions se délectent de plusieurs affiches telles que le derby Real Madrid-Atlético ou le duel entre le LOSC et le Borussia Dortmund. Mais ce mercredi, tous les yeux seront rivés au Parc des Princes où le Paris Saint-Germain va affronter Liverpool. Et pour l’ancien Parisien Thomas Meunier (2016-2020), les Rouge et Bleu ont de réelles chances de sortir les Reds. Le Belge a d’ailleurs confié que Paris l’impressionnait énormément.

« Moi, je dirais Paris. Je trouve que Paris ne fait que progresser depuis le début de saison. Ils me sidèrent en fait. Je regarde leurs matches, c’est incroyable. La qualité, le groupe, individuellement, collectivement, c’est très très très bon. Liverpool, ils sont rodés, mais on a eu une occasion et on a réussi à mettre un but. Je pense que Paris, qui a énormément de qualités, va pouvoir créer beaucoup plus de danger. J’ai bien l’impression que Paris aura sa chance », a-t-il déclaré au micro de Canal+.