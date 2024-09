Liga : l’Atlético bat le Celta sur le fil

Suite et fin de la septième journée de Liga. Après les victoires du Real Madrid, du FC Barcelone et de l’Athletic, l’Atlético de Madrid n’avait pas le droit à l’erreur ce soir à l’occasion de son déplacement en Galice. Opposé au Celta de Vigo (9e du classement), les Madrilènes étaient dans l’obligation de s’imposer pour reprendre la troisième lace à Bilbao et rester au contact du rival merengue. A noter que pour ce match, Diego Simeone s’est fait un petit plaisir en titularisant son fils Giuliano.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Atlético 15 7 8 4 3 0 11 3 10 Celta Vigo 9 7 0 3 0 4 14 14

Mais les Colchoneros n’ont pas vraiment emballé la rencontre. C’est simple : la première période a été d’un ennui total. Très peu d’occasions à signaler, le ballon ayant du mal à sortir de l’entrejeu. À la pause, les deux équipes étaient logiquement à 0-0. Il a finalement fallu attendre la 90e minute pour voir Julian Alvarez inscrire le deuxième but de sa carrière pour le club madrilène. Suffisant pour offrir la victoire aux siens (1-0). Au classement, les coéquipiers d’Antoine Griezmann remontent sur le podium, le Celta tombe d’un cran, au dixième rang.

