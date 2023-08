PSG : Manuel Ugarte est totalement fan de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Arrivé au Paris Saint-Germain en provenance du Sporting CP au cours de l’été, Manuel Ugarte (22 ans) prouve déjà tout l’étendue de son talent dans la capitale française. Auteur d’une prestation XXL lors de la victoire des siens face au RC Lens (3-1), le milieu de terrain uruguayen a également eu des propos élogieux à l’égard de son nouveau coéquipier, Kylian Mbappé, resplendissant pour son retour dans le onze parisien.

«Qu’est-ce que cela vous fait de jouer avec Mbappé ? C’est incroyable ! C’est le meilleur joueur du monde. Il me surprend chaque jour. Tout chez lui me surprend, son habileté et ses qualités techniques. Il a marqué deux buts et a beaucoup apporté à l’équipe», a ainsi confié le natif de Montevideo.