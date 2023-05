Mercato : le gros coup de pression d’Harry Kane

La suite après cette publicité

Le tube de l’été. Quand vient l’heure du mercato, Harry Kane (29 ans) sait que son nom sortira du chapeau. En 2021, l’attaquant anglais avait d’ailleurs tapé du poing sur la table pour forcer son départ de Tottenham. Courtisé par Manchester United, il avait été à deux doigts de signer à Manchester City. Mais son président, Daniel Levy, avait fermé la porte à triple tour. Ce, malgré une proposition très importante de la part des Skyblues. Resté à quai, Kane a fait le job sur le terrain en enchaînant les buts.

L’été dernier, son nom avait été lié à Manchester United ainsi qu’au Bayern Munich, qui espérait en faire le successeur de Robert Lewandowski. Mais la star des Three Lions n’avait pas changé d’air. La donne pourrait être différente cet été puisqu’il ne restera plus qu’une année de contrat à l’avant-centre des Spurs. Et prolonger son bail ne fait pas partie de ses plans. Tottenham fait donc face à un casse-tête. Soit le club londonien le vend cet été, soit il partira libre.

Harry Kane veut jouer un mauvais tour à Tottenham

Kane a plusieurs options

La première option semble être la plus probable. D’autant que Kane a encore une longue liste de prétendants. Le Paris Saint-Germain, Manchester United et le Bayern Munich le veulent. Le Real Madrid suit son cas de près puisque les Merengues cherchent un concurrent à Karim Benzema. En quête d’un numéro 9, Chelsea y pense aussi. D’autant que les Blues auront un avantage avec l’arrivée de Mauricio Pochettino. Les deux hommes se connaissent et s’apprécient depuis leur collaboration chez les Spurs.

Mais Daniel Levy, réputé pour être dur en affaires, a fixé des conditions particulières selon le Telegraph. Ainsi, le président de Tottenham demande environ 113 M€ aux clubs de Premier League qui veulent Kane. Pour les écuries étrangères, le tarif est fixé à un peu plus de 90 M€. Cela reste cher pour un élément libre dans un an. Mais il évolue à un poste recherché où les prix sont élevés. Le média anglais a même précisé que Lévy pourrait aussi décider de garder son attaquant et le laisser partir libre en 2024.

L’attaquant envoie un message à Tottenham

Discret malgré l’agitation autour de lui, Harry Kane est sorti du silence hier après la défaite 3 à 1 face à Brentford. Quand un journaliste lui a demandé s’il avait joué son dernier match à domicile avec Tottenham, il a confié : «j’ai toujours dit que je me concentrais sur cette saison et que j’essayais d’aider l’équipe autant que possible. C’est tout ce que je peux faire.» Et le joueur, seul buteur de son équipe, a mis un gros coup de pression à sa direction.

«Il y a un gros été à venir et beaucoup de choses doivent changer ici pour recommencer à réussir. En fin de compte, mon objectif est maintenant de profiter au maximum de cette dernière semaine et d’essayer de terminer par une victoire à Leeds dimanche. Je pense qu’il y a une conversation à avoir avec le président de toute façon par rapport à certaines des valeurs du club. Nous avons déjà eu de nombreuses conversations comme ça sur la façon dont nous pouvons nous améliorer, et ce sera encore le cas.» Kane attend du changement cet été, lui qui n’a pas voulu répondre sur son choix.