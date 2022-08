Manchester United : la tension monte déjà entre le vestiaire et Erik ten Hag

La suite après cette publicité

Arrivé en provenance de l'Ajax Amsterdam pour redresser Manchester United cet été, Erik ten Hag ne s'attendait pas à une arrivée aussi mouvementée en Angleterre. Depuis qu'il est sur le banc des Red Devils, le Néerlandais peine à voir arriver de nouveaux joueurs et fait même face à un dilemme avec Cristiano Ronaldo, toujours en instance de départ. Sur le plan sportif, rien ne va pour l'instant après deux défaites en deux journées, dont une humiliation sur la pelouse de Brentford, qui a énormément fait parler (4-0).

Pourtant, The Athletic indique ce lundi que le nouveau manager de United a vu sa détermination être renforcée par ses premiers revers à la tête de MU et qu'il mettra ses joueurs au défi de s'améliorer. Cependant, le vestiaire mancunien, qui aurait été surpris par la discipline imposée par l'ex-manager ajacide, ne semble pas être totalement en accord avec son supérieur. En effet, selon le Manchester Evening News, les méthodes du technicien auraient créé des tensions en interne.

Une bagarre a éclaté au centre d'entraînement

Mécontent de la gifle reçue face à Brentford et ces quatre buts encaissés en 35 minutes lors de la première mi-temps (4-0 à la fin de la rencontre), Erik ten Hag avait décidé d'annuler un jour de congé et de le remplacer par un entraînement sous une chaleur de 30 degrés, qui aurait laissé les joueurs «en miettes». Une décision survenue à la suite d'une semaine tendue, marquée par la débâcle à Brentford, mais aussi par une énorme dispute dans le vestiaire du complexe d'entraînement de Carrington, jeudi.

De plus, la décision de maintenir Harry Maguire au poste de capitaine n'est pas entièrement validée par l'équipe et certains cadres, dont Cristiano Ronaldo, ne comprendraient pas son statut de titulaire indiscutable. Les rumeurs autour de Cristiano Ronaldo auraient d'ailleurs contribué à cette mauvaise ambiance au sein du vestiaire. Le MEN affirme même que certains joueurs pensent qu'un départ de CR7 pourrait être bénéfique afin que l'ambiance s'améliore. Sur et en dehors du terrain, Erik ten Hag a donc encore beaucoup de travail.