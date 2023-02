OL : Castello Lukeba encense Dejan Lovren

La suite après cette publicité

Ce mercredi, Castello Lukeba s’est présenté en conférence de presse. L’occasion d’évoquer sa saison, celle de la confirmation. Il estime avoir progressé, bien qu’il ait un peu perdu sa place ces dernières semaines. Le défenseur, qui a été titulaire dimanche dernier contre Lens, a confié : «c’est vrai que j’étais blessé au mollet donc ça m’a tenu éloigné des terrains. J’ai tout fait pour revenir. L’équipe a bien avancé sans moi, ça fait partie du foot la concurrence. Donc ça tire tout le monde vers le haut. A moi de continuer à travailler. Dans le foot, ça fait partie de notre quotidien. Il y en a toujours eu. A moi de montrer que je peux être dans le onze régulièrement (…) Je n’ai pas eu de discussion avec Laurent Blanc. Quand l’équipe tourne bien, je ne vois pas pourquoi changer. C’est à moi de donner le meilleur de moi-même pour être titulaire».

Pour y parvenir, il travaille et écoute les conseils des anciens comme Dejan Lovren. «C’est un joueur d’expérience. Il a beaucoup à nous apporter, encore plus à moi en tant que jeune joueur. J’apprends quotidiennement de lui, c’est bénéfique. Sa mentalité, c’est un professionnel qui s’occupe très bien de son corps avant et après les entraînements. C’est un leader. Il dégage quelque chose de positif. Il a une grande sérénité. Mais quand il doit dire des choses, il ne se cache pas et il les dit.» Un exemple à suivre selon Lukeba.

