PSG - OM : les compositions du Classique

La 32e journée de Ligue 1 se conclut ce dimanche avec le Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. A domicile, les Franciliens s'articulent en 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Positionné en sentinelle, Marco Verratti accompagne Danilo Pereira et Idrissa Gueye dans l'entrejeu. Seul en pointe, Kylian Mbappé peut compter sur Lionel Messi et Neymar Jr. dans les couloirs.

De son côté, l'Olympique de Marseille s'organise dans un 3-5-2 avec Pau Lopez comme dernier rempart. Devant lui, William Saliba, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car composent la défense. Les couloirs sont occupés par Valentin Rongier et Luan Peres tandis que Mattéo Guendouzi, Pape Gueye et Gerson se retrouvent dans l'entrejeu. Devant, Cengiz Ünder et Dimitri Payet sont associés et forment le duo d'attaque.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo, Verratti, Gueye - Messi, Mbappé, Neymar

Olympique de Marseille : Lopez - Saliba, Kamara, Caleta-Car - Rongier, Guendouzi, Gueye, Gerson, Peres - Ünder, Payet

