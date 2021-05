OM : Florian Thauvin va rejoindre les Tigres cet été

La suite après cette publicité

C'est la fin d'une longue histoire d'amour. Une histoire d'amour pleine de soubresauts, de ruptures et de réconciliations. A 28 ans, Florian Thauvin a décidé de quitter l'Olympique de Marseille à l'issue de son contrat, qui s'achève en juin prochain. Il a annoncé son choix à ses dirigeants et à son entraîneur au cours des dernières heures, même si Jorge Sampaoli s'était bien gardé de le livrer à la presse durant la conférence de veille de match plus tôt dans la journée.

Thauvin a décidé de rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey, au Mexique, où un contrat de 5 ans l'attend. Un contrat assorti d'une juteuse rémunération. Les Tigres avaient lancé l'opération séduction depuis le mois de mars dernier et cela faisait quelques jours que l'écho d'un possible départ dans ce club alertait les oreilles des suiveurs marseillais. Après avoir bien pesé le pour et le contre, après avoir bien entendu les arguments de Pablo Longoria, le président de l'OM, qui lui avait proposé une prolongation de contrat, Thauvin a dit oui au club mexicain.

Pas tant d'offres sous la main

Le voilà donc embarqué dans une aventure qui a pleinement réussi à son ancien camarade André-Pierre Gignac (ils ont joué ensemble de 2013 à 2015 à Marseille), devenu une légende vivante pour les supporters des Tigres. Longtemps annoncé dans le viseur d'écuries européennes (Leicester et l'AC Milan principalement ces derniers mois), Thauvin ne croulait visiblement pas sous les offres malgré son statut de joueur libre, puisque La Provence évoquait, outre celle des Tigres, une autre offre émise par Crystal Palace.

Plutôt que d'attendre quelques semaines supplémentaires, il a cédé aux sirènes mexicaines, un véritable choix de vie. Reste à savoir comment ce départ sera accueilli par les supporters olympiens. Auteur de saisons fabuleuses, entre 2017 et 2019 notamment, Thauvin avait eu du mal à repartir après sa saison quasi-blanche en 2019-2020. L'arrivée de Jorge Sampaoli lui avait redonné un coup de fouet mais il faut croire que les 7 années et demi passées sur la Canebière (il y aura eu son passage raté à Newcastle en 2015-2016) ont fini par l'user.