OM : Jorge Sampaoli maintient le suspense pour Florian Thauvin

Arrivé à l'Olympique de Marseille en 2013 (il est passé par Newcastle ensuite avant de revenir en 2017), Florian Thauvin arrive-t-il à la fin de son aventure avec le club phocéen ? Sous contrat jusqu'en juin prochain avec les Olympiens, le joueur de 28 ans n'a pas prolongé et un départ se rapproche. Il y a deux jours, les médias mexicains affirmaient que l'ancien Magpie était tout proche des Tigres de Monterrey, au Mexique, là ou évolue un certain André-Pierre Gignac. Une information que nous étions en mesure de vous confirmer.

De l'autre côté de l'Atlantique, un contrat de quatre ans l'attendrait avec un salaire annuel net de 5 millions d'euros avec également une prime à la signature du même montant selon nos informations. Outre le contrat, c'est un autre football et une nouvelle vie qui s'offriraient au champion du Monde 2018. Alors forcément, en conférence de presse d'avant-match ce vendredi (l'OM défie Saint-Etienne dimanche à 13h), Jorge Sampaoli a eu le droit à une question sur le sujet. Et le coach argentin ne s'est pas mouillé.

«La décision appartient au joueur et je n'ai pas à convaincre qui que ce soit»

«Aujourd'hui, j'ai parlé avec Flo de cette possibilité, mais c'est à lui de parler de son avenir. Donc je ne vais pas m'avancer sur le fait de savoir s'il va partir ou pas. Ici, on aime beaucoup Flo, c'est l'un des piliers de l'effectif, il le sait aussi. Mais parfois dans le football, les coachs ne contrôlent pas tout donc si Flo décide de partir, ça sera un joueur avec qui j'ai apprécié de travailler, un grand professionnel avec ses qualités et nous le regretterons», a d'abord déclaré l'ancien technicien de l'Atlético Mineiro, qui ne tentera pas d'influencer le principal concerné dans sa décision.

«Je n'essaierai même pas de le convaincre de rester. Flo a passé du temps ici, peut-être est-il désireux de découvrir un nouveau football. Il y a peut-être également des questions financières. Encore une fois, au-delà du coach, la décision appartient au joueur et je n'ai pas à convaincre qui que ce soit. Si le joueur décide de rester, il participe à un projet clair mais on ne peut ni convaincre, ni obliger qui que ce soit. Encore une fois, nous on serait ravi qu'il reste mais je ne vais pas essayer quoique ce soit envers lui. Quand une décision est prise, elle est prise et après tout, qui sommes nous pour influencer les décisions.» Départ au Mexique ou pas ? C'est à Florian Thauvin de choisir et Jorge Sampaoli ne viendra pas mettre son grain de sel. Mais en attendant, l'Argentin aura besoin du numéro 26 pour les trois derniers matches de Ligue 1 afin d'accrocher cette fameuse cinquième place.