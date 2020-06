OL : Raymond Domenech donne son avis sur la piste Diego Godin

Alors que l'OL est à la recherche d'un défenseur central pour renforcer ce secteur de jeu cet été et suit notamment Mamadou Sakho (30, Crystal Palace), RMC Sport a révélé vendredi que les dirigeants du club rhodanien se sont renseignés auprès de l'Inter Milan pour Diego Godin (34 ans). Le salaire de l'Uruguayen (entre 5,5 et 6 M€ annuels) semble toutefois être un frein pour Lyon dans ce dossier. Invité à s'exprimer sur cette piste, Raymond Domenech a fortement conseillé à son ancien club de tout faire pour attirer l'ancien défenseur de l'Atlético de Madrid.

«Diego Godin c’est un vrai joueur, c’est quelqu’un qui va amener une âme, de la rigueur, tout ce qui a manqué tout le temps à Lyon, c’est-à-dire des vrais défenseurs. Et en plus Godin est capable de marquer quelques buts de temps en temps. Il peut amener des choses, il a vécu des expériences et c’est un joueur d’une solidité à toute épreuve», a ainsi expliqué l'ancien entraîneur de l'OL sur La Chaîne L'Equipe ces dernières heures. Reste à savoir jusqu'où le club présidé par Jean-Michel Aulas est prêt à aller pour Godin, sous contrat jusqu'en 2022 avec l'Inter.