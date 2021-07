Everton : Rafa Benitez ne veut pas de James Rodriguez

Avec le départ de Carlo Ancelotti au Real Madrid, James Rodriguez (30 ans) a des envies d'ailleurs, moins d'un an seulement après son arrivée à Everton. Le milieu colombien se cherche une porte de sortie. Il ne fera sans doute pas son retour à la Casa Blanca mais demeure dans le viseur de quelques clubs importants en Europe.

La suite après cette publicité

Cela tombe bien car le nouvel entraîneur des Toffees, Rafa Benitez, ne veut pas de lui non plus. D'après la presse anglaise, le technicien espagnol n'a pas vraiment apprécié que le joueur soit revenu de vacances avec un grand retard physique sur ses coéquipiers. El Chiringuito en rajoute une couche aujourd'hui, affirmant que Benitez a directement déclaré à l'ancien Monégasque qu'il ne compterait pas sur lui cette saison. Un départ est donc plus que jamais d'actualité.