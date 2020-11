Le prodige d'Anderlecht Rayane Bounida affole les cadors européens

La suite après cette publicité

C'est assez incroyable, mais le 16e anniversaire de Youssoufa Moukoko, grand espoir du Borussia Dortmund, était l'un des sujets majeurs sur la planète football vendredi dernier. À partir de ce qui est baptisé le Moukoko day sur les réseaux sociaux, l'attaquant aux affolantes statistiques avec les équipes de jeunes du Borussia Dortmund est autorisé à évoluer en Bundesliga. L'attente est énorme chez les suiveurs du club et la presse allemande.

C'est presque la même sensation en Belgique lorsque le nom de Rayane Bounida est évoqué. S'il n'a que 14 ans, le talent brut du RSC Anderlecht est présenté comme le «next big thing». Déjà sous contrat avec Nike, le jeune prodige belgo-marocain compte 300 000 followers sur Instagram, baromètre devenu incontournable à l'heure du football 2.0. Et l'agitation ne devrait pas retomber de sitôt.

Déjà demandé par les plus grands

Urbain Haesaert, ancien scout des Mauves de 2010 à 2018 aujourd'hui en poste à l'Ajax Amsterdam, a annoncé qu'une bataille se préparait déjà en coulisses pour cet espoir en puissance. «Est-ce que je le veux à l'Ajax ? Bien sûr. Mais qui ne le veut pas : Barcelone, Manchester, Chelsea, tout le monde veut Rayane Bounida», a-t-il lâché au cours d'un entretien accordé à Sporza en Belgique, avant d'expliquer pourquoi.

«C'est un joueur de premier plan européen. C'est un joueur incroyablement bon, qui a toutes les qualités nécessaires. Il voit tout et est toujours libre, il a les deux pieds. (...) Il accélère le jeu. Il ne dribble pas pour dribbler. (...) Bounida pense toujours avant les autres et joue vers l'avant dès qu'il le peut. Il est encore petit et devra grandir un peu. Il ne sera jamais numéro 9, mais c'est un joueur incroyablement précieux qui peut occuper de nombreuses positions. Il est si fort à la fois techniquement et tactiquement», a-t-il lancé.

Anderlecht a un plan

Conscient de détenir un phénomène, Anderlecht joue la carte de la patience. «Rayane est un footballeur d'exception. Je suis dans le métier depuis 15 ans et j'en ai vu peu de ce niveau. Avec Rayane, il faudra principalement : garder les pieds sur terre, il y a encore un long chemin à parcourir. Sur le plan du football, on ne peut plus rien apprendre au garçon. Il y a d'autres aspects du football dans lesquels il doit encore faire des progrès», a expliqué Jean Kindermans, responsable du centre de formation du RSCA, pas spécialement inquiété par toute cette agitation.

«Mais ce garçon a une famille fantastique. Son père est très terre-à-terre et connaît les étapes qui doivent encore être franchies. Ces gens savent où nous voulons aller avec Rayane et d'autres de sa classe. C'est une question de patience, il faut travailler dur et avoir un peu de chance», a-t-il conclu. Ces dernières semaines, des rumeurs en Belgique laissaient même entendre que ses débuts avec l'équipe première, sous les ordres de Vincent Kompany, pourraient même intervenir cette saison alors qu'il n'est pas toujours titulaire avec les U16. La relève est en tout cas assurée !