Real Madrid, PSG : l'agent de Kevin de Bruyne calme tout le monde

Cet été, Manchester City va vivre un été compliqué. En effet, l'écurie britannique est en procès avec l'UEFA concernant le fair-play financier et espère faire sauter, devant la justice, privée d'abord avec le tribunal arbitral du sport (TAS) puis peut-être ailleurs ensuite, la sanction de deux années de suspension de compétitions européennes infligée. Tout cela pourrait déboucher sur énormément de choses, comme nous vous l'expliquions encore récemment.

La suite après cette publicité

Si City ne pouvait plus jouer la Ligue des Champions, il est probable que certains joueurs s'en iront. « Le club nous a dit qu'il allait faire appel et qu'il était presque sûr à 100% d'être dans son bon droit. C'est pourquoi j'attends de voir ce qui va se passer. Je fais confiance à mon club. Une fois la décision finale annoncée, je passerai tout en revue. Deux ans sans football européen, ce serait long. Si c'est un an, je verrai peut-être », avait ainsi expliqué Kevin de Bruyne (29 ans).

« J'aurais besoin d'une montre de 48 heures »

Pourchassé de longue date par le Real Madrid et le Paris SG, le milieu belge, auteur de 14 buts et 22 passes décisives cette saison avec les Citizens, s'est-il mis sur le marché ? Son agent, Patrick De Koster, a tenu à calmer tout le monde sur Sporza : « pour le moment, il n'est pas du tout concerné (par le mercato, ndlr). Il a toujours un contrat de trois ans avec une équipe de classe mondiale. Dans un club et une ville où Kevin se sent bien et est apprécié. Il y aura beaucoup de gens qui sont très intéressés pour le récupérer, mais il n'est pas sur le marché ».

L'impresario en a profité pour démonter toutes les rumeurs récentes sur son poulain. « Si tout ce que j'ai lu dans les journaux était correct, alors j'aurais besoin d'une montre de 48 heures et je devrais être partout dans le monde en même temps. Je peux déclarer en toute bonne conscience ici et même jurer sur la tête de mes enfants que tout ce que je lis est à 90% totalement faux », a poursuivi De Koster. Le Diable Rouge n'est pas encore sur le marché, mais tout le monde, et lui aussi, attend la décision du TAS pour la Ligue des Champions...