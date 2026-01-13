CdF, PFC : Ilan Kebbal n’a pas caché sa joie

Ilan Kebbal n’a pas caché sa satisfaction après l’exploit du Paris FC sur la pelouse du Parc des Princes, en 16es de finale de la Coupe de France. Auteur d’une prestation collective pleine de rigueur et de solidarité, le club parisien a su résister à la domination du PSG avant de frapper au moment opportun, s’appuyant notamment sur un gardien décisif et un réalisme froid pour décrocher une qualification historique. «C’est un exploit ! C’était un match très difficile, dans des matches comme ça, on doit tous beaucoup courir. Ils ont eu beaucoup d’occasions, on a eu un grand gardien. On a piqué au moment où il le fallait. On a eu un peu de réussite mais dans des matches contre ces équipes-là, il en faut un peu. Je suis très heureux de la qualification».

«Contre ce genre d’équipes, on peut aller les chercher, mais celles qui le font en prennent 3, 4 ou 5. Ils ont des joueurs de classe mondiale. On savait qu’on allait subir mais on savait qu’il y allait avoir des espaces, surtout en deuxième mi-temps. On savait qu’on allait avoir deux ou trois occasions. En Championnat, on n’est pas à notre place, on est dans une mauvaise passe, mais on va se relever, quand on voit des prestations comme celle qu’on a faite aujourd’hui. On a deux matches très importants à venir (à Nantes et face à Angers). Il faut vite commencer à se remettre dedans. On a pris un peu de confiance aujourd’hui. Cette victoire va nous faire du bien. Mais il faut vite passer à autre chose.» Les Parisiens ne veulent pas se reposer sur leurs lauriers.